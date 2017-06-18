Galatasaray stoperini buldu

Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen Maicon ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı futbolcu için 7 milyon euro ve başarı bonusları ödeyecek. NTVSpor'un haberine göre; 28 yaşındaki oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağlayan yönetim, önümüzdeki hafta Maicon'u İstanbul'a getirerek resmi sözleşmeye imza attıracak.

Başarılı oyuncunun transferinde Galatasaray adına görüşmeleri menajer Muzzi Özcan yürüttü. Teknik direktör Igor Tudor'un da kadroda görmek istediği oyunculardan olan Maicon, sarı kırmızılıların stoper açığını kapatacak. Maicon, Mayıs ayında başlayan Brezilya Ligi'nde 6 maçta forma giydi.