Galatasaray sözleşmesini feshetti

Tuzlaspor maçının ardından Galatasaray Yönetimi ile masaya oturan Hamit Altıntop, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda kesin olarak anlaşmaya vardı ve sarı kırmızılı kulübe veda etti.

Takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Altıntop, "Bugün anladım ki ben artık G.Saray seviyesinde oynayabilecek ve takıma katkıda bulunabilecek bir durumda değilim. Bu takıma katkı vermeyi, forma giymeyi çok istiyorum. Sezon başından bu yana da büyük fedakarlıklarla çalıştım. Fakat anladım ki ben G.Saray'a artık faydalı olamayacağım. Ayrılmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Sezon başında yıllık 1 milyon 650 bin euro garanti para karşılığında sözleşme imzalayan Hamit, buna karşılık geçen sezondan kalan 1 milyon 373 bin 842 eurodan vazgeçmişti. Hamit ayrıca ilk 11'de yer aldığı her lig maçı için 25 bin euro, alınan her puan karşılığında da 5 bin euro prim alıyordu. Tecrübeli futbolcu, sonradan oyuna girerse yüzde 50, 18 kişilik kadroda yer alırsa da bunun yüzde 25'ini hak ediyordu.