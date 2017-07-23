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Galatasaray sol beke Villarreal'in yıldızını transfer ediyor

İspanya basını Galatasaray'ın Villarreal forması giyen Jaume Costa’yı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

23 Temmuz 2017 Pazar 02:21
Galatasaray sol beke Villarreal'in yıldızını transfer ediyor

UEFA Avrupa Ligi’ne İsveç ekibi Östersunds karşısında aldığı şok sonuçlarla veda eden Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

İspanya’nın Marca gazetesinin haberine göre ; sarı-kırmızılılar, Villarreal forması giyen Jaume Costa’yı kadrosuna katmak istiyor. Habere göre Galatasaray, futbolcu için 5 milyon Euro’yu kasasından çıkaracak. 29 yaşındaki İspanyol futbolcunun önümüzdeki hafta İstanbul’a gelmesi ve anlaşma için diğer detayları görüşmesi bekleniyor.
 
Costa, 2010 yılında Cadiz’den Villarreal’a gelmişti. 7 yılı Villarreal ekibinde geçen futbolcu 178 maça çıktı. Normal şartlarda futbolcunun Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihine kadar sürüyordu. Tam adı Jaume Vincent Costa Jorda olan futbolcu, geçen sezon 35 maçta 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

Kaynak:Ajansspor

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 02:21
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