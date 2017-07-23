Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray sol bek transferini bitiriyor

Galatasaray, Lionel Carole'un kötü performansı ve alternatifsiz kalması sebebiyle sol bek transferine hız verdi. Sarı kırmızılılar, bu hafta sonuna kadar İspanyol sol bek Jaume Costa'nın transferini bitirmeye hazırlanıyor.

23 Temmuz 2017 Pazar 11:59
Galatasaray sol bek transferini bitiriyor

Galatasaray'da sol bek transferi çözüme kavuşuyor. Sarı kırmızılı ekip, Villarreal'in İspanyol sol beki Jaume Costa'nın transferini bu hafta sonlandırmayı planlıyor.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Villarreal'e 5 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray'ın bu hafta sonuna İspanyol sol bekin transferini açıklaması bekleniyor.

  • Önceki günlerde Sevilla'nın Brezilyalı sağ beki Mariano'yu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, böylelikle aksayan diğer bölgesi olan sol bekini de yine İspanya'dan getirmiş olacak.

2012 yılından bu yana Villarreal A Takımı'nda oynayan Costa, geçtiğimiz sezon 31 La Liga maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol atan futbolcu, 3 de asist yaptı.

Galatasaray, Villarreal'in 29 yaşındaki sol beki Jaume Costa'yı 5 milyon Euro bedelle kadrosuna katmak üzere.
Galatasaray, Villarreal'in 29 yaşındaki sol beki Jaume Costa'yı 5 milyon Euro bedelle kadrosuna katmak üzere.

(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 11:59
  1. Galatasaray
  2. Sevilla
  3. Brezilya
  4. İspanya
  5. Galata
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da gerginlik! Polis terörist sevicilere geçit vermedi
    1. Ankara'da gerginlik! Polis terörist..
    2. Bakan açıkladı! Yerli otomobil hangi..
    3. Darbeci subaylar lağım faresi gibi..
    4. Rusya'dan dünyayı korkutan hamle!
    5. Yaz meyvelerine dikkat! İşte gizli..
    6. 'İsrail'e gelmedim, Filistin'e geldim'
    7. Tamirhanede feci kaza
    8. Çocuğu tuhafiye dükkanına bırakıp..
    9. Aksa Hatibi: Arap liderlerin..
    10. Adamın kulağından çıkan canlıya..
    11. Aslanın tüm planını bozan meraklı..
    12. Kassam Tugayları: Uykusuz kalacaksınız!
    13. Pentagon açıkladı! ABD imparatorluğu..
    14. Büyükada Baskını'nda HDP'li isim..
    15. Yürüyerek geldiği hastanede öldü
    16. Mezarı açılınca gerçek ortaya çıktı
    17. Savcı Sayan'dan Koç Müzesi'ne müthiş..
    18. Galatasaray'da teknik direktörlük için..
    19. Amerika'da bebeğini öldürüp arka..
    20. Wiel için Swensea iddiası
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Şehitler hemen defnediliyor
    Şehitler hemen defnediliyor
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi