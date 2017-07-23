Galatasaray sol bek transferini bitiriyor
Galatasaray, Lionel Carole'un kötü performansı ve alternatifsiz kalması sebebiyle sol bek transferine hız verdi. Sarı kırmızılılar, bu hafta sonuna kadar İspanyol sol bek Jaume Costa'nın transferini bitirmeye hazırlanıyor.23 Temmuz 2017 Pazar 11:59
Galatasaray'da sol bek transferi çözüme kavuşuyor. Sarı kırmızılı ekip, Villarreal'in İspanyol sol beki Jaume Costa'nın transferini bu hafta sonlandırmayı planlıyor.
İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Villarreal'e 5 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray'ın bu hafta sonuna İspanyol sol bekin transferini açıklaması bekleniyor.
- Önceki günlerde Sevilla'nın Brezilyalı sağ beki Mariano'yu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, böylelikle aksayan diğer bölgesi olan sol bekini de yine İspanya'dan getirmiş olacak.
2012 yılından bu yana Villarreal A Takımı'nda oynayan Costa, geçtiğimiz sezon 31 La Liga maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol atan futbolcu, 3 de asist yaptı.
(Yeni Şafak)