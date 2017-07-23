Galatasaray sol bek transferini bitiriyor

Galatasaray'da sol bek transferi çözüme kavuşuyor. Sarı kırmızılı ekip, Villarreal'in İspanyol sol beki Jaume Costa'nın transferini bu hafta sonlandırmayı planlıyor.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre Villarreal'e 5 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray'ın bu hafta sonuna İspanyol sol bekin transferini açıklaması bekleniyor.

Önceki günlerde Sevilla'nın Brezilyalı sağ beki Mariano'yu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, böylelikle aksayan diğer bölgesi olan sol bekini de yine İspanya'dan getirmiş olacak.