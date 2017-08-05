Galatasaray şimdi de Juventus'lu yıldızın peşine düştü

Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Fernando, Marianogibi oyuncuları transfer eden ve bombaları ardı ardına patlatarak adeta yepyeni bir takım kuran Galatasaray şimdi de Juventus'un çok yönlü oyuncusu Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katmak istiyor.



İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre, Sarı Kırmızılılar sol bek, sol açık ve orta sahanın göbeğinde oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu için kiralama formülünü seçecek, sözleşmesi gelecek sezon biten oyuncuyu da yine önümüzdeki dönemde ücretsiz olarak kadrosuna katabilecek.



Juventus'un ise transferden para kazanmak için az bir ücretle de olsa oyuncuyu satmak istediği belirtildi.