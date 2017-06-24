Galatasaray resti çekince geri vites yaptı

Çarşamba akşamı İtalya'nın Merano kasabasında Bafetimbi Gomis'le bir araya gelen Cenk Ergün, Fransız golcüye resti çekti...

GOMİS, SALI GÜNÜ GELİYOR

Fotospor'un haberine göre, son iki Pazartesi kararını bildireceğini söyleyen Gomis, Marsilya'nın teklifini beklediği için karar için bir erteleme daha istedi. Ergün, Fransız golcüye, "ya yarın (dün) açıklama yaparız. ya da bu iş biter" dedi. Gomis ise Salı günü İstanbul'a gelmeyi kabul etti.

SALI GÜNÜ DE GOMİS İMZASI ATMAZSA JOVETİC GELİYOR

Gomis'in bu sözüne rağmen Cenk Ergün boş durmadı... Milano'da geçen sezon Sevilla'da kiralık oynayan Stevan Jovetic'in menajeri Amir Nir ile görüştü.

Karadağlı oyuncu ile ilgilendiklerini aktardı. Nir, pek çok takımın 27 yaşındaki golcüye talip olduğunu bu konuyla ilgili Mirsad Türkcan'ı yetkilendirmeleri durumunda daha hızlı ilerleyebileceklerini Ergün'e aktardı. Salı günü de Gomis, İstanbul'a gelip imzayı atmazsa, Galatasaray Fransız'dan vazgeçecek Jovetic'e yönelecek.

Kaynak: Sporvadisi.com