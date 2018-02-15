Galatasaray resmen açıkladı! 'Görevlerine son verildi'
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, kulüp ve bağlı tüm kuruluşlarındaki resmi danışmanların görevlerine son verdi.15 Şubat 2018 Perşembe 16:31
GalatasaraySpor Kulübü yönetimi, resmi danışman kadrolarıyla ilgili aldığı kararı açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Resmi Danışman” kadrolarının iptal edildiği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ”Galatasaray Spor Kulübü Yönetimi, aldığı karar çerçevesinde tüm kurum ve kuruluşlarındaki "Resmi Danışman" kadrolarını iptal etmiştir. Galatasaray Yönetimi, gerek gördüğü durumlarda Galatasaray Camiası'nın değerli mensuplarının destek ve görüşlerine başvuracaktır.” denildi.
YORUM YAZ