Galatasaray oyuncuları Tuzlaspor engeline takıldı!

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Galatasaray'ın yabancı futbolcuları, Noel tatili için takım yönetimine başvurdu. Fakat Tuzlaspor ile oynanacak kupa maçı nedeniyle bu talep olumsuz yanıt aldı.

Başta Sneijder, De Jong ve Chedjou olmak üzere yabancı futbolculara yönetimden izin çıkmadı. Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, yabancılara, “Türkiye Kupası'nı istiyoruz. Bunun için de Tuzla maçını kazanmalıyız” diye konuştu. Yönetimin, Riekerink'in isteği üzerine bu kararı aldığı ifade edildi. Kupa maçının ardından 5 gün izin yapacak futbolcular, 3 Ocak'ta Florya'da toplanacak.

4 Ocak'ta da Antalya'ya gidecek olan sarı-kırmızılı takım 4 günlük kampın ardından 8 Ocak'ta özel uçakla Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçecek. 9 Ocak'ta da El İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacak.