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Galatasaray, Osmanlıspor'un yıldızına talip oldu

Hücum bölgesine takviye isteyen Galatasaray'da arayışlar devam ederken, Türkiye'den sürpriz bir isim gündeme geldi.

28 Ocak 2018 Pazar 01:01
Galatasaray, Osmanlıspor'un yıldızına talip oldu

Kanat forvet tarzı bir isim arayan ve İngiltere’de Ahmed Musa, Chicharito ve Ayew gibi isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılılar, son çare olarak Osmanlıspor’lu Umar Aminu’ya yöneldi. Ligde yarın yapılacak maç sonrası iki kulübün pazarlıklara başlaması bekleniyor.

Galatasaray’da Mustafa Cengiz ve ekibi bir taraftan acil ödemeler için çeşitli finans kuruluşları ile görüşmelere başlarken diğer taraftan transfer konusunda da çalışmalarI hızlandırdı. Kanatlarda oynayabilen forvet için İngiltere pazarında Ahmed Musa, Chicharito ve Ayew gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray’da son çare olarak Türkiye’den sürpriz bir isim gündeme geldi: Umar Aminu...

Cim-Bom, İngiltere pazarında yaşanabilecek bir olumsuzluk halinde Osmanlıspor’un 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu için teklifte bulunacak.

Başkent ekibinden daha önce 7.5 milyon euro bonservis vererek Ndiaye’yi alan Galatasaray, Umar Aminu için kiralama+satınalma opsiyonu teklifini sunmayı hedefliyor. Nijeryalı futbolcunun her iki kanatta oynayabilmesi, forvet hattında da Bafetimbi Gomis’le beraber oynayabilecek potansiyelde olması bu transfer için sarı-kırmızılıların iştahını artırıyor. Galatasaray ile Osmanlıspor arasındaki görüşmelerin yarınki maçtan sonra başlaması bekleniyor.

Öte yandan sol bek için ise Galatasaray bir kez daha yaz dönemi için anlaştığı Kwadwo Asamoah’ı Juventus’tan isteyecek.

İtalyanların sözleşmesini uzatmadığı 29 yaşındaki Ganalı futbolcu için Mustafa Cengiz yönetimi 1.5 milyon euro teklif edecek.  Galatasaray Watford’un Yunan beki Holebas’la ilgisini kesmiş değil. En kötü olasılıkla 33 yaşındaki Holebas’ın kadroya katılacağı belirtiliyor.

Kaynak:Skorer

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 01:01
  1. Galatasaray
  2. Osmanlıspor
  3. umar aminu
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