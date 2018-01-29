Galatasaray, Ndiaye'yi sattı! Bonservisi ne kadar?

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Badou Ndiaye konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile her konuda anlaşmaya vardı. Stoke, Galatasaray'a Ndiaye için bonservis bedeli olarak 15 milyon ve bonus olarak da 1 milyon euro ödeyecek.



Yıldız oyuncu transfer nedeniyle geçtiğimiz gün Galatasaray'ın, Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmamıştı. Sarı-kırmızılı takımın transferle ilgili kısa sürede resmi açıklamayı yapması bekleniyor.