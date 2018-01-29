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Galatasaray, Ndiaye'nin yerine Manchester United'ın yıldızını getiriyor

G.Saray yönetiminin ikinci planı Ndiaye satılır satılmaz onun yerini dolduracak Manchester United'li Marouane Fellaini’yi transfer etmek.

29 Ocak 2018 Pazartesi 11:58
Galatasaray, Ndiaye'nin yerine Manchester United'ın yıldızını getiriyor

Osmanlıspor maçında da 3 puanı cebine koyan Galatasaray’da şu an gündemin ilk maddesi transfer. Mücadele biter bitmez Abdürrahim Albayrak önderliğinde transfer harekâtına başlayan sarı-kırmızılılar öncelikle Badou Ndiaye’nin Stoke City’ye transferini bugün gerçekleştirmek istiyor. İngilizlere “Minimum 17 milyon avro” diyen G.Saraylı yetkililer ile Stoke City’nin yöneticileri arasındaki pazarlıklar dün de devam ederken en geç bu gece işin bitmesi hedefleniyor. G.Saray yönetiminin ikinci planı Ndiaye satılır satılmaz onun yerini dolduracak Manchester United'li Marouane Fellaini’yi transfer etmek.

Denayer aracı olacak
Bu sezon İngiliz devinde sadece 4 maçta ilk 11’de sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim de devreye girecek. Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho ile dostluğu bulunan tecrübeli teknik adam, Portekizli çalıştırıcıya zorluk çıkarmaması için ricada bulunacak. Sezon sonunda “Kırmızılar” ile sözleşmesi sona erecek Fellaini’nin de sezon başındaki temaslar dolayısıyla Galatasaray’da aklının kaldığı öğrenildi. Öte yandan Fellaini’nin Galatasaray’daki vatandaşı Jason Denayer’den de, tecrübeli orta sahaya İstanbul’u ve Florya’yı anlatması istendi.

İki gün içinde…
Galatasaray’da transfer hamlesi bunula sınırlı değil. Fatih Terim’in yönetime ‘olmazsa olmaz’ olarak nitelendirdiği sol bek ve santrafor hamleleri dı sırada bekliyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu iki bölge için Ndiaye konusunu çözüme kavuşturduktan sonra kolları sıvayacak. Bu girişimin ise salı günü yapılması bekleniyor. Göreve gelir gelmez transfere yoğunlaşan yönetici Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar’ın önünde birçok alternatif isim olduğu ve ikilinin görüşmelerde bulundukları belirtildi.

Kaynak:Türkiye

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 11:58
  1. Galatasaray
  2. Badou Ndiaye
  3. Badou Ndiaye transfer
  4. Fellaini
  5. Manchester United
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