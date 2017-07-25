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Galatasaray Muslera'nın yedeğini duyuracak

Cenk Gönen'i La Liga takımlarından Malaga'ya satan Galatasaray, Fernando Muslera'nın yedeği için eski Fenerbahçeli kaleciyi kadrosuna katıyor.

25 Temmuz 2017 Salı 10:42
Galatasaray Muslera'nın yedeğini duyuracak

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Avusturya'da katıldığı bir programda kulübün mali durumundan, transfere kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaparken, Galatasaray'ın gündemindeki kaleci Mert Günok'un durumunu da değerlendirdi.

Kaleci Mert Günk'un durumu hakkında bilgi veren Ali Ay, ''Mert özünde çok iyi bir insan. Ama biz kulübün bütçesini düşünmek zorundayız. Mert'in maliyeti 1 milyon Euro'nun üzerinde. 2.kaleci için yüksek rakam. Bursaspor için çok yüksek. Kendisiyle görüştük, yarın (bugün) Galatasaray'la anlaşacağız gibi" diye konuştu.

  • Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Cenk Gönen'in satılmasının ardından Adanasporlu Hayrullah Akyüz ve Kayserispor'dan Muammer Zülfikar'ı gündemine almış ancak iki ismin transferlerinden de vazgeçmişti.

2015-2016 sezonu başında Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için ayrılan Mert Günok, Bursaspor'da da Harun Tekin'in yedeği olmuş, bu sebeple de takımdan ayrılma isteğini belirtmişti.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 10:42
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