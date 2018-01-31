Galatasaray Badou Ndiaye'nin transferini resmen açıklandı
Galatasaray, Senegalli yıldız Badou Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.31 Ocak 2018 Çarşamba 14:36
Galatasaray Spor Kulübü Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferi için Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Papa Alioune Ndiaye'nin Stoke City FC kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.