Galatasaray Kaan Ayhan ile her konuda anlaştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı isimlerden biri olan Kaan Ayhan ve Galatasaray arasındaki görüşmelerde büyük mesafe kat edildi.

KAAN'LA ANLAŞILDI, TOP DÜSSELDORF'TA

Genç yıldız, sarı-kırmızılılarla her konuda anlaşırken, şimdi gözler Düsseldorf'la yapılan pazarlıklara çevrildi.

Eğer Galatasaray, Alman kulübünü ikna ederse Kaan hemen imzayı atacak. Düsseldorf ikna olmazsa gurbetçi oyuncu sezon sonu bedavaya gelecek.