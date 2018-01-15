Galatasaray Kaan Ayhan ile her konuda anlaştı
Galatasaray yönetiminin Kaan Ayhan ile her konuda anlaştığı öğrenildi.15 Ocak 2018 Pazartesi 15:32
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı isimlerden biri olan Kaan Ayhan ve Galatasaray arasındaki görüşmelerde büyük mesafe kat edildi.
KAAN'LA ANLAŞILDI, TOP DÜSSELDORF'TA
Genç yıldız, sarı-kırmızılılarla her konuda anlaşırken, şimdi gözler Düsseldorf'la yapılan pazarlıklara çevrildi.
Eğer Galatasaray, Alman kulübünü ikna ederse Kaan hemen imzayı atacak. Düsseldorf ikna olmazsa gurbetçi oyuncu sezon sonu bedavaya gelecek.