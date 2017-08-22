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Galatasaray mı Beşiktaş mı? Vida imzayı attı!

Galatasaray’ın da transfer listesinde olan Hırvat stoper Domagoj Vida ile Beşiktaş ön sözleşme imzaladı.

22 Ağustos 2017 Salı 09:42
Galatasaray mı Beşiktaş mı? Vida imzayı attı!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı, Galatasaray'ın da savunmasına takviye yapmak için harekete geçtiği Dinamo Kiev'li savunma oyuncusu Domagoj Vida'da sıcak saatler yaşanıyor.

Transfere ara vermeyen ve sol bek listesinde bir numara olan Asamoah için Juventus'tan haber bekleyen Galatasaray yönetimi, Vida'da ise istediği sonucu alamadı.

Teknik direktör İgor Tudor'un isteğiyle Beşiktaş'ın da talip olduğu Hırvat stoper için Dinamo Kiev'in kapısını çalan sarı-kırmızılı yönetim "5 milyon Euro" cevabını alınca geri adım attı.

Uzun süredir Vida için girişimde bulunan Beşiktaş ise sözleşmesi Ocak ayında bitecek 28 yaşındaki oyuncu ile ön protokol imzaladı.

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e 2 milyon euro bonservis, oyuncuya da 5 yıllık sözleşmeden yıllık 2.2 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:42
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