Galatasaray, Mehmet Ekici’yi bekliyor

Transferde sadece devre arasını değil, sezon sonunu da düşünen Galatasaray, ezeli rakiplerinin de radarında olan Mehmet Ekici konusunda da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Selçuk İnan ve Nigel De Jong’un yaşlarının 30’un üzerinde olması sebebiyle bu bölgeye gelecek adına daha genç isimler arayan Sarı-Kırmızılılar, gözünü Bordo-Mavililer’le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncuya çevirdi. Cim Bom, henüz kulübüyle yaptığı görüşmelerden olumlu bir sonuç alamayan Mehmet için ikili ilişkilerinin iyi olduğu Trabzonspor’la arasının bozulmasını istemiyor.

Kampa gitmeden söyleyecek

İşte bu doğrultuda Galatasaray, Ekici’nin, Karadeniz temsilcisiyle anlaşamaması durumunda devreye girmeyi bekliyor. Alınan bilgiye göre yıldız orta saha oyuncusunun, Trabzon’a devre arası kampından önce cevap vereceği bildirildi. Ekici’nin, gitmek ya da kalmak konusunda ise henüz kesin bir fikrinin oluşmadığı da gelen haberler arasında