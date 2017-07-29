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Galatasaray, Manchester United'ın yıldızını transfer ediyor

Transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'tan Belçikalı orta saha Marouane Fellaini'yi kadrosuna katıyor.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:02
Galatasaray, Manchester United'ın yıldızını transfer ediyor
Transferde şu ana kadar Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon, Mariano'yla anlaşma sağlayan ve kadrosuna katan Galatasaray, takviye arayışlarını sürdürüyor.
 
Sarı-kırmızılıların West Ham United'tan Sofiane Feghouli ve Manchester City'den Fernando ile de anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Galatasaray'ın orta saha arayışları ise bununla sınırlı kalmadı.
 
Teknik direktör Igor Tudor'un isteği doğrultusunda bir orta saha dahayı daha kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Manchester United'tan Marouane Fellaini'yi gündemine aldı.
 
Ajansspor'un haberine göre Galatasaray, Belçikalı yıldız ile prensip anlaşmasına vardı.
 
Orta sahanın merkezdeki her bölgesinde oynayabilen Belçikalı oyuncu, Everton'da forma giydiği dönemde zaman zaman santrforda da görev yapmıştı.
 
Standard Liege altyapısından yetişen Fellaini, 2008 yılında yaklaşık 22 milyon Euro'ya Everton'a transfer olmuştu.
 
Fellaini, Everton formasıyla 177 maça çıkarken 33 gol 26 asistlik performans sergilemişti.
 
Belçikalı yıldız, 2013'te yaklaşık 33 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu.
 
Fellaini, Belçika A Milli Takım formasını ise bugüne kadar 77 maçta terletti ve bu karşılaşmalarda 16 gol kaydetti.
 
29 yaşındaki orta saha Standard Liege ile 2 kez lig şampiyonluğu yaşarken Manchester United'la 4 kupa kazandı.
 
Kaynak:Fanatik
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:02
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