Galatasaray Mamadou Sakho için kollarını sıvadı!

Bu haber 876 kez okundu

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Mamadou Sakho'yu renklerine bağlamak istediği öğrenildi. Vitor Hugo ve Ahmet Çalık transferlerinde mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılı takım rotasını Sakho'ya çevirdi. Galatasaray yönetimi, Liverpool ile son maçına 20 Nisan 2016'da çıkan Sakho'nun transferi için çalışmalarını başlattı.

Sevilla'da Sakho'nun peşinde

La Liga takımlarından Sevilla'nın da Mamadou Sakho için devrede olduğu belirtiliyor. Geçen sezonun sonlarına doğru yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 30 günlük tedbir cezası alan Sakho, daha sonra suçsuz bulunmuştu. Fakat kulüp kurallarını hiçe saydığı için teknik direktör Jürgen Klopp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

26 yaşındaki savunmacı bu sezon A takımda görev alamadı. L'Equipe gazetesinde Sakho'nun yakın çevresine dayandırılan haberde yıldız oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edilmişti.