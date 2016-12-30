Galatasaray, Maiga transferinden vazgeçti

Sarı-kırmızılılar deneme için İstanbul'a getirdiği Sidiki Maiga transferinden vazgeçti.
Eklenme: 30 Aralık 2016, 14:08
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