Galatasaray maçta Luis Pedro Cavanda alışverişte

Slovakya kampındaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılıp İstanbul'a gönderilen Cavanda, sarı-kırmızılı taraftarları bir kez daha çilden çıkardı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Belçikalı oyuncu, Galatasaray'ın Östersunds'la 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda ettiği maçın oynandığı sırada İstabul'da bir AVM'de görüntülendi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 3 milyon TL alan oyuncunun bu tavrına taraftarlar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.