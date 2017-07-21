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Galatasaray maçta Luis Pedro Cavanda alışverişte

Galatasaray'da disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Cavanda'nın Östersunds maçı oynandığı sırada bir alışveriş merkezinde olduğu belirtildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 11:41
Galatasaray maçta Luis Pedro Cavanda alışverişte

Slovakya kampındaki disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılıp İstanbul'a gönderilen Cavanda, sarı-kırmızılı taraftarları bir kez daha çilden çıkardı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Belçikalı oyuncu, Galatasaray'ın Östersunds'la 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda ettiği maçın oynandığı sırada İstabul'da bir AVM'de görüntülendi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 3 milyon TL alan oyuncunun bu tavrına taraftarlar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

 

Luis Cavanda'nın, Galatasaray'ın Macaristan ekibi Györ ile oynadığı hazırlık maçında tribünde karşılaşmayı izlemekten çok telefonuyla ilgilenmesi de tepki çekmişti.
Luis Cavanda'nın, Galatasaray'ın Macaristan ekibi Györ ile oynadığı hazırlık maçında tribünde karşılaşmayı izlemekten çok telefonuyla ilgilenmesi de tepki çekmişti.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 11:41
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