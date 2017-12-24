Galatasaray maçında tartışmalı penaltı

Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Maçın 7. dakikasında Göztepeli Andre Castro, Galatasaray ceza sahası içinde Maicon'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray'da Fernando Muslera, pozisyonun penaltı olmadığı yönünde ısrarlı şekilde itiraz etti ama sonuç değişmedi.