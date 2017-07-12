Galatasaray maçı öncesi Östersunds iddialı!

Başkan Daniel Kindberg Heyecan verici bir karsılaşma olacak. Bizde heyecanlıyız. Maç saatini bekliyoruz. Avrupa Kupası'nda ilk kez oynayacağız bu yüzden heyecanımız bir kat daha artıyor. Galatasaray'ı ve futbolcuları çok yakından biliyor ve izliyoruz. 2 maçtan oluşan bir maç ama kazanacağız dedi.

FUTBOLCULARDA GALİBİYETTEN EMİN

Futbolculardan Saman Ghoddos ise, Galatasaray çok güçlü ve çok iyi bir takım bizim sahamızda oynayacağımız için avantajlıyız. Sezonun ortasında olduğumuz ve Galatasaray'ın sezona başlamamış olması da çok iyi avantaj bizim için diye konuştu.

Bir diğer futbolcu Alhaji Gero ise, Bizim için çok büyük bir oyun olacak. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Bir çok tanınmış iyi oyuncusu var. Onları televizyondan izliyorum. İlk maçta biz daha şanslıyız. İyi bir oyun olacak bizim içi. Maç bizim sahamızda oynamak için sabırsızlanıyoruz. Galibiyet bizim açımızdan büyük bir şans olacaktır.