Galatasaraylı yönetici Lucescu'yu resmen açıkladı

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Basketboldan Sorumlu Yönetici Can Topsakal, Mircea Lucescu ile görüşmek için Romanya'ya gitti.



Topsakal’ın beIN SPORTS’a Lucescu ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:



“ÜST AKIL OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ”



“Lucesccu ismi doğru. Üst akıl olarak almak istiyoruz. Ön görüşme için gidiyorum. Anlaşamaya varırsak başkanımız görüşecek. Ben de ilk görüşmeyi yapmaya gidiyorum.”



“GENİŞ YETKİLERİ OLACAK”



“Lucescu, tüm futboldan sorumlu işlerden görevli olacak. Belki Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu’na da alacağız. Geniş yetkileri olacak. Elimizdeki oyuncuları göstereceğiz. O da gerekli uyarıları yapacak.”