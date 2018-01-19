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Galatasaray kupada çeyrek finale rahat yükseldi

Galatasaray, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'ı ilk maçta olduğu gibi 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

19 Ocak 2018 Cuma 01:12
Galatasaray kupada çeyrek finale rahat yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Bucaspor ile rövanş maçında Yeni Buca Stadı'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'ı ilk maçta olduğu gibi 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

As kadrosuna yakın bir kadroyla sahaya çıkan Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Bafetimbi Gomis, 44 dakikada Yasin Öztekin ve 53. dakikada Sofiane Feghouli attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 3. maçında 3. galibiyetini alırken çeyrek finale yükselen son takım oldu. TFF 2. Lig ekibi Bucaspor ise kupaya son 16 turunda veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bucaspor'la karşılaşan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, birinci karşılaşmaya göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kazandıkları ilk maçta yer alan Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş ve Tarık Çamdal'ın yerine Mariano, Maicon, Belhanda, Gomis ve Feghouli'ye şans verdi.     

Bucaspor'da ise ilk maçtaki kadroda yer alan Veli Kızılkaya, Kerem Atakan Kesgin ve Ömer Kanberoğlu'nun yerine Sancar Yıldırım, Onur Alkan ve Alpay Aldemir mücadele etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmadan önce, geçen yıl İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in çocukları Burak Tolunay, Nisa Nur ve Zeynep Dila'ya Galatasaray forması hediye etti. 

Müsabakadan önce iki kez maraton tribünündeki merdivenlerin boşaltılması için anons yapıldı. Bu nedenle müsabaka planlanandan yaklaşık 3 dakika geç başladı.

 

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 01:12
  1. Galatasaray
  2. Bucaspor
  3. Ziraat Türkiye Kupası
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