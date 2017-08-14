Galatasaray-Kayserispor maçı muhtemel kadrosu

Yeni sezonda Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray, ligdeki ilk sınavında bu akşam Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.

Sezona Avrupa Ligi 2. ön elemesindeki Östersunds karşılaşmasıyla başlayan Cim Bom, kağıt üzerinde zayıf olan rakibine elenerek büyük bir şok yaşamıştı. Ancak o dönemde yeni transferleri henüz hazır olmayan Galatasaray, Kayserimücadelesine çok daha farklı bir şekilde çıkacak. Bu kez Bafetimbi Gomis ve Belhanda’nın yanı sıra Mariano, Fernando ile Ndiaye de kadroda yer alacak

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’nda bu akşam saat 21.45’te başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahyayönetecek. beIN SPORTS 1'den yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera Mariano Serdar Maicon Linnes Tolga Ciğerci Fernando Rodrigues Ndiaye Belhanda Gomis



Kayserispor: Silvio Levent Kana Bıyık Sapunaru Lopes Güray Espinoza Mendes Deniz Türüç Umut Asamoah Gyan

GOMİS GOL PEŞİNDE

Geçen sezon forma giydiği Marsilya’da 34 maçta rakip filelere 21 gol atan Bafetimbi Gomis, Galatasaray’ın bu sezonki gol silahı olacak. Avrupa Ligi’nde forma giydiği 2 maçta rakip fileleri havalandıramayan Gomis, Kayserispor maçına özel olarak hazırlandı. Ekstra idmanlarla gol çalışmaları yapan 32 yaşındaki oyuncu, taraftarı önünde ilk gollerini atmanın planlarını yapıyor. Süper Lig’de yeni sezonun ilk maçını dört gözle bekleyen Fransız yıldız, “Benimle ilgili beklentileri çok iyi biliyorum. Bir an önce gollerimi atıp, taraftarımızı mutlu etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım ve hocamızla birlikle, Kayseri maçından 3 puanı alıp, seyircimize ilk hediyemizi vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BELHANDA KANATTA GÖREV YAPACAK

Sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilen ve ardından Fransa’nın Nice takımına transfer olan Wesley Sneijder’den boş alan 10 numaranın yeni sahibi Younes Belhanda, Kayserispor maçında takımının hücumdaki en önemli kozlarından biri olacak. 27 yaşındaki Faslı oyuncunun, bu mücadelede kanatta forma giymesi bekleniyor. Ndiaye’nin forvet arkasındaki üçlünün ortasında oynaması beklenirken, Faslı yıldızın da Rodrigues’le birlikte değişmeli olarak kanatlarda görev alacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, gol ya da asistle sezona iyi bir giriş yapıp, Kayseri maçında galibiyetin mimarlarından biri olmak istiyor.

TAKIM KAPTANI KALECİ MUSLERA

Selçuk İnan’ın yedek soyunmasının beklendiği Kayserispor mücadelesinde kaptanlık pazubandını, Fernando Muslera’nın taşıyacağı öğrenildi. Yeni sezon öncesi yapılan hazırlık kamplarının en formda isimleri arasında yer alan Muslera’dan taraftarlar, Kayseri karşısında da çok iyi bir performans bekliyor. İgor Tudor’un, Selçuk’un yerine orta ikiliyi Tolga Ciğerci ve Fernandao ile kurması, Ndiaye’yi ise onların önünde oynatması bekleniyor.

30 BİN TARAFTAR BEKLENİYOR

Ligde sezonun ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak Galatasaray, rakibini Türk Telekom Stadyumu’nda ağırlayacak. Sarı- Kırmızılılar’ın bu karşılaşmasına hatırı sayılır bir taraftar topluluğun da gelmesi bekleniyor. Şu ana kadar kombinelerle birlikte satılan maç biletlerinin 30 bin civarında olduğu öğrenildi. Karşılaşmaya kadar da bu rakamın, biraz daha artacağı ifade edildi.

ASAMOAH GYAN’A ÖZEL ÖNLEM

Yeni hocası Rumen Marius Sumudica ile ligdeki ilk maçında Galatasaray’a sürpriz bir sonuç yaşatmak isteyen Kayserispor’un bu akşamki en dikkat çekici oyuncusu, Asamoah Gyan olacak. Avrupa’da forma giydiği dönemde çok etkili performanslar ortaya koyan 31 yaşındaki oyuncuya Aslan’ın önlem aldığı bildirildi. Serdar Aziz ve Maicon’un, değişmeli olarak Ganalı golcüye göz açtırmaması hedefleniyor.

SELÇUK VE YASİN’İN DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray’da Kayserispor müsabakası öncesi Selçuk İnan ve Yasin Öztekin’in oynama şansı belirsiz. Her iki oyuncunun da tedavileri sürerken, teknik direktör Igor Tudor, sağlık heyetinin raporuna göre karar verecek.

GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 43. MAÇA ÇIKIYOR

Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul’un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 42 müsabakada Galatasaray 25, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 88 golüne, Kayserispor 31 golle yanıt verebildi. Geçen sezon Kayseri’de yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul’da kazanan taraf 2-1’lik skorla Kayserispor oldu.

KAYSERİSPOR SON DÖNEMDE ÜSTÜN

Kayserispor, lig rekabetinde galibiyet sayısı bakımından açık ara geride bulunduğu Galatasaray’a, son yıllarda üstünlük kurdu. İki takım arasında ligde yapılan son 5 maçta Kayserispor 2, Galatasaray bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.

İSTANBUL’DAKİ MAÇLAR

İstanbul’un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 21 lig maçının 17’sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı. İstanbul’daki maçlarda Galatasaray 60 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü. Galatasaray, rakibi karşısında evindeki 2 yenilgiyi de son 3 randevuda aldı. Kayserispor deplasmanda 2013-2014’te 1-0, geçen sezon da 2-1’lik skorlarla galip geldi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1’lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul’daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 4 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

ÖZKAHYA İKİNCİ KEZ YÖNETECEK

Galatasaray ile Kayserispor arasındaki mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya, kariyerinde ikinci kez iki takımın birbirleri arasında oynayacağı bir maçta düdük çalacak. Tecrübeli hakem daha önce iki takımın, 23 Ağustos 2009’da oynadığı lig maçında sahne almıştı. Sarı- Kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmadan 4-1’lik galibiyetle ayrılmıştı. Cim Bom, bu hakemle 35 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgi, Kayseri ise 16 mücadelede 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

SON 10 MAÇ

Galatasaray ile Kayserispor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:



Sezon Maç Sonuç



2011-2012 Kayserispor-Galatasaray 0 - 2

Galatasaray-Kayserispor 1 - 0

2012-2013 Galatasaray-Kayserispor 3 - 0

Kayserispor-Galatasaray 1 - 3

2013-2014 Kayserispor-Galatasaray 2 - 4

Galatasaray-Kayserispor 0 - 1

2015-2016 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Kayserispor 6 - 0

2016-2017 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Kayserispor 1 - 2