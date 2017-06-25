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Galatasaray, Katarlı Roberto Carlos'u alıyor

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Clichy ve Willems'den sonra Katarlı Abdelkerim Hassan'ı gündemine aldı.

25 Haziran 2017 Pazar 12:50
Galatasaray, Katarlı Roberto Carlos'u alıyor

Clichy ile görüşmeler yapan ancak oyuncunun istediği yıllık ücretin fazlalığı nedeniyle pazarlıkları sürdüren sarı-kırmızılılar, alternatif olarak Hollandalı Willems'ten sonra Katarlı Abdelkarim Hassan'ı da radarına aldı. 

KATARLI ROBERTO CARLOS OLARAK BİLİNİYOR

23 yaşında olmasına rağmen 54 kez Katar milli takımı forması giyen Abdelkarim Hassan, Katar'ın Roberto Carlos'u olarak lanse ediliyor. Milli forma altında 8 gole imza atan Abdelkarim, Katar'ın ünlü kulübü Al Sadd forması giyiyor. 

30 HAZİRAN'DAN SONRA BEDAVA

Al Sadd ile mukavelesi 30 Haziran'da sona erecek olan Abdelkarim Hassan, kulübünün sözleşme uzatma opsiyonu olmasına rağmen Avrupa'da oynamak istediğini belirterek kulüpten izin aldı. Genç oyuncunun bu isteğine sırt çevirmeyen Al Sadd yönetimi, Abdelkarim Hassan ile sözleşme yenilemeyecek. 

HIZLI, TEKNİK, FİZİK OLARAK ÜST DÜZEY

1,86 boyundaki genç sol bek Abdelkarim Hassan, uzun boyuna rağmen etkili süratiyle de dikkat çekiyor. Güçlü ve teknik bir sol ayağa sahip olan Katarlı yıldız adayı, uzak mesafeden attığı gollerle takımının sürpriz golcüsü durumunda. 

Clichy'den gelecek yanıta göre Abdelkarim Hassan'ı renklerine bağlayacak olan Galatasaray, Carole'ün Fransa kulüplerine olası transferinin akabinde, Clichy ya da Willems'e alternatif olarak da Abdelkarim Hassan'ı transfer edecek.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 12:50
  1. Galatasaray
  2. Katar
  3. Abdelkerim Hassan
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