Galatasaray karıştı! 'Terbiyesiz sensin ulan'

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Levent Nazifoğlu, Olağanüstü Divan Kurulu toplantısında konuştu. Bu sırada gergin anlar yaşandı.

"SİZİN GİBİLERE ARTIK YER YOK"

Kürsüye geldiği ilk anda kendinden önceki konuşmacı kongre üyesi Mehmet Helvacı'ya tepki gösteren Levent Nazifoğlu, "Mehmet Helvacı'nın kontratları ile de uğraşıyoruz. Ayıp falan değil, sizin yaptıklarınız ayıp. Herkes kendi işi ile ilgilensin. Her zaman ki gibi başka yerlere konuyu çekiyorsunuz. Sizin gibilere artık yer yok. Siz olmayacaksınız ama ben olacağım burada" dedi.

"BAŞKAN, ALP YALMAN'I KANDIRDI"

Transfer maliyetlerini ve takımdan gönderilecek isimlere ödenecek rakamları açıklayan Levent Nazifoğlu "Galatasaray bu sene 34 milyon euro değil 99 milyon euro ödeyecek. Kimse kimseyi kandırmasın. Hesaplar ortada. peki ben bunları neden anlatıyorum? Alp Yalman ve bana başkan 'Galatasaray'a geleceksiniz, her yere haciz geliyor beni rahat ettireceksiniz' dedi, kandırdı. Alp ağabeyi kandırdı, beni kandıramadı" ifadelerini kullandı.

ŞOK İDDİA! CENK GÖNEN TRANSFERİ

"Cenk Gönen'in KAP açıklaması kandırmaca. 200 bin euro almadık tam tersi 200 bin euro verdik."

OLAĞANÜSTÜ DİVAN KURULU'NDA KAVGA

Levent Nazifoğlu'nun konuşmasına devam ettiği sırada oldukça gergin anlar yaşandı ve toplantıya 10 dakika ara verildi. Aranın ardından toplantıya devam edildi.

Divan Kurulu kaldığı yerden devam ederken Levent Nazifoğlu "Sayın başkanım size söylediğim söz için özür diliyorum. Ben tarzımdan dolayı özür diliyorum. Galatasaray için kendimi yakıyorum burada. Ben hiçbir şey istemiyorum. Riva bizim içimize su serperdi. 'Bir Riva'mız var' derdik. Ama Riva artık yok arkadaşlar. Bunun farkına varın. Eski başkanlar da böyle yapmadı mı? Biz 1.5 milyar TL borca böyle çıkmadık mı? Kol kırılır yen içinde kalır diyerek böyle oldu." dedi.