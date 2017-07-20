Galatasaray karıştı! Florya'da olaylar çıktı

Bir grup Galatasaray taraftarı, Florya Metin Oktay Tesisleri önünde yönetimi istifaya davet ediyor.

Galatasaray'ın Östersunds karşısında 1-0 yenik duruma düşmesinin ardından, protestolar Türk Telekom Stadyumu'nda başladı.

Teknik direktör Tudor'un oyundan çıkardığı Lionel Carole ıslıklanırken, sarı-kırmızılı takımdan sadece Fernando Muslera alkış alan isim oldu.

Galatasaray'ın Ahmet Çalık'la 69. dakikada bulduğu gole rağmen taraftarlar protestolara devam etti. Tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, öfkeli taraftarlar protestolarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde de devam ettiler.