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Galatasaray' KAP'a bildirdi: 87.2 milyon lira...

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret AŞ, bedelli sermaye artırımıyla 87.2 milyon lira nakit girişi sağladı.

22 Ağustos 2017 Salı 18:29
Galatasaray' KAP'a bildirdi: 87.2 milyon lira...

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret AŞ, bedelli sermaye artırımıyla 87,2 milyon lira nakit girişi sağlandığını ve sermaye artırımının tamamlandığını bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, sermaye artırım sürecinde artırılan 86,4 milyon TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında 3-17 Temmuz olan yeni pay alma hakkı süresi içerisinde kullanılan rüçhan haklarından hakim ortak Galatasaray Spor Kulübü Derneği tarafından 57,4 milyon TL ve halka açık hissedarlar tarafından yatırılan 28,8 milyon TL ilave kalan payların Borsa İstanbul AŞ birincil piyasa satışından 1,01 milyon TL olmak üzere toplam 87,2 milyon TL nakit girişi sağlandığı ve sermaye artırımının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 57,4 milyon TL'lik kısmı finansal borç ödemelerinde kullanılmak üzere avans olarak koyduğu, 29,8 milyon TL'lik nakdin ise şirketin operasyonel harcamalarında kullanıldığı kaydedildi.


 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 18:29
  1. Galatasaray
  2. sermaye artırımı
  3. Galatasaray Spor Kulübü Derneği
  4. Kamuoyu Aydınlatma Platformu
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