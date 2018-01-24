Galatasaray yeni yönetim listesini KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü, yeni yönetim kurulu üyelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) bildirdi.24 Ocak 2018 Çarşamba 15:30
Galatasaray'ın yeni seçilen başkanı Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimizin ana hissedarı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 20.01.2018 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir:
Kulüp Başkanı: Mustafa Cengiz
Yönetim Kurulu Üyeleri
Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arip Badur.