Galatasaray Jonathan Calleri'yi gündemine aldı

Şu ana kadar transferde en titiz davranan kulüp olan Galatasaray'da sürpriz bir transfer girişimi gerçekleşti.

Eren Derdiyok ve Gomis'in yanına bir forvet daha istediği öğrenilen Tudor'un raporu doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim harekete geçti.

Geçtiğimiz sezon West Ham United'da kiralık forma giyen 23 yaşındaki Calleri ile ilgilenmeye başlayan Galatasaray, oyuncuyu kiralama yöntemine başvurabilir.