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Galatasaray Ivan Strinic için Napoli'ye resmi teklif yaptı

Sol bek arayan Galatasaray'ın yeni hedefinin Napoli'den Ivan Strinic olduğu bildirildi. Sarı-kırmızılılar bu transferi çözüme kavuşturabilir.

04 Temmuz 2017 Salı 02:19
Galatasaray Ivan Strinic için Napoli'ye resmi teklif yaptı

Galatasaray'da transfer gündemi alev alev! Yeni sezon için hem sağ hem sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray'da sağ bek için artık Corchia'nın adı öne çıkmaya başlarken, sol bek için ise ağırlıklı olarak Gael Clicy sesleri yükselmeye başlamıştı. Sarı-kırmızılıların yeni hedefinin Napoli'den Ivan Strinic olduğu bildirildi.

RAI'nin haberine göre, Galatasaray, Napoli'ye Strinic için resmi teklif yaptı. Napoli ile yollarını ayırması beklenen 29 yaşındaki oyuncunun menajeri İngiltere ve Almanya'dan çeşitli kulüplerle temas ederken, adaylardan birinin de Galatasaray olduğu vurgulandı. Yıldız futbolcu ile prensipte anlaşma sağlandı.

HIRVATİSTAN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNUYOR

Sol beke kesin olarak transfer arayışında olan Galatasaray, Tudor'un milli takımdan tanıdığı ismi Galatasaray'a kazandırabileceğinin altı çizildi.

2015'te Dnipro'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Ivan Strinic, geçtiğimiz sezon Napoli formasını 15 kez giyerken 2 de asist yapmıştı.

Kariyerinde daha önce Hajduk Split forması da giyen Strinic, 2010 yılından bu yana terlettiği Hırvatistan Milli Takımı'nda 39 kez boy gösterdi

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 02:19
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