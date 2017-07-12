Galatasaray istiyordu Sevilla kaptı!

Galatasaray'ın sağ bek pozisyonu için öncelikli adaylarından olan Sebastian Corchia, Sevilla'ya transfer oldu.

İspanyol kulübü, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden sonra sözleşme imzalayacağını resmen duyurdu.

''GALATASARAY BÜYÜK KULÜP AMA...''

Fransız sağ bekin menajeri Mikkel Beck, "Galatasaray, tarihi ve taraftarlarıyla büyük bir kulüp ama Corchia'yı isteyen başka takımlar da var. Dediğim gibi, yakın zamanda Avrupa'nın büyük takımlarından biriyle anlaşma yapabiliriz. Sébastien'a gösterilen ilgiden dolayı çok memnunuz" sözlerini kullanmıştı.

Sevilla'nın, yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeliyle 26 yaşındaki sağ beki kadrosuna katacağı belirtildi.

Galatasaray, 26 yaşındaki Corchia için Lille takımına 1 milyon Euro kiralama ücreti ve 4 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifinde bulunmuştu.

Sevilla'nın Corchia transferinin ardından Galatasaray'ın da ciddi şekilde ilgilendiği Brezilyalı sağ bek Mariano'yu göndermesine kesin gözüyle bakılıyor.