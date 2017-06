Galatasaray istemişti! 'Trabzon' diye bağırdı...

Trabzonspor, transferini gerçekleştirmek için büyük bir uğraş verdiği Juraj Kucka'da önemli bir mesafe aldı. Başkan Muharrem Usta da 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu Trabzonspor'a kazandırmak için büyük bir mesai harcıyor. Milan ile pazarlık halinde olan Karadeniz ekibi, oyuncu ile anlaşma noktasına gelirken, Trabzonspor'un Slovak savunma oyuncusu Jan Durica da bu transferde etkin rol oynuyor.

Slovak futbolcu Juraj Kucka'nın, tatilini sürdürürken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise Trabzonsporluları heyecanlandırdı. Milanlı oyuncunun konser alanından yaptığı canlı yayın sırasında bordo-mavili taraftarlardan gelen sorulara, 'Trabzon, Trabzon' diyerek yanıt vermesi Slovak futbolcunun Trabzonspor'a yakın olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Orta sahanın ortasında görev yapan Kucka'nın adı Galatasaray ile de anılıyor.

İnstagram'da canlı yayın açan Kucka: "How are you Trabzon?" pic.twitter.com/ooFCPMkZu9