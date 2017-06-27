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Galatasaray istedi Lyon aldı!

Olympique Lyon, bonservisi Chelsea'de bulunan Bertrand Traore'yi transfer etti.

27 Haziran 2017 Salı 10:15
Galatasaray istedi Lyon aldı!

Transferin hareketli takımlarından Lyon, Bertrand Traore'yi renklerine bağladı. Bonservisi Chelsea'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Ajax'ta kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki futbolcu, Lyon'a imzayı resmen attı.

Sağ kanat pozisyonunda görev alan Burkina Fasolu genç futbolcu için Lyon, Chelsea'ye 20 milyon Euro ödeyecek. Chelsea, futbolcunun sözleşmesine 'geri dönebilir' maddesi de ekledi. Bir dönem Traore ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.

Geçen yıl Ajax ile UEFA Avrupa Ligi finaline kadar çıkma başarısı gösteren Bertrand Traore, Hollanda temsilcisi ile çıktığı toplam 39 maçta 13 gol ve 6 asist üretti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 10:15
  1. Olympique Lyon
  2. Chelsea
  3. Bertrand Traore
  4. Ajax
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