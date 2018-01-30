Galatasaray İnter'den Nagatomo'yu transfer ediyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Nagatomo transferini bitirme aşamasına geldi. Anlaşma sağlanırsa sarı-kırmızılılar, Japon sol beki sezon sonuna kadar kiralayacak.

Nagatomo’nun satın alma opsiyonu da Galatasaray’da olacak. 8 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki deneyimli sol bek, Japonya Milli Takımı’nın da değişilmez isimlerinden biri.