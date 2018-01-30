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Galatasaray İnter'den Nagatomo'yu transfer ediyor

Ara transfer döneminde kadrosuna bir sol bek katmak isteyen Galatasaray'la ilgili İtalya’dan bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınına göre sarı-kırmızılılar Inter'in Japon futbolcusu Nagatomo'yu istiyor.

30 Ocak 2018 Salı 20:41
Galatasaray İnter'den Nagatomo'yu transfer ediyor

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Nagatomo transferini bitirme aşamasına geldi. Anlaşma sağlanırsa sarı-kırmızılılar, Japon sol beki sezon sonuna kadar kiralayacak. 

Nagatomo’nun satın alma opsiyonu da Galatasaray’da olacak. 8 sezondur Inter forması giyen 31 yaşındaki deneyimli sol bek, Japonya Milli Takımı’nın da değişilmez isimlerinden biri.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 20:41
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