Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray ile Osmanlıspor 18. randevuda

Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak.

26 Ocak 2018 Cuma 09:56
Galatasaray ile Osmanlıspor 18. randevuda

Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 17 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 33 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.

İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçında Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 5, Osmanlıspor bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, evinde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 17 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:56
  1. Galatasaray
  2. Ankara
  3. Osmanlıspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O gazetenin kadın yazarı askere gitmek için başvurdu
    1. O gazetenin kadın yazarı askere gitmek..
    2. 'Zeytin Dalı'nı durdurmak için ABD'den..
    3. Sosyal medyayı sallayan "şelale" videosu
    4. TSK 'organik' dedi, üreticiler çare..
    5. ABD'li uzmandan çarpıcı itiraf: ABD..
    6. Kayseri'de 2 işçi servisi çarpıştı
    7. Bursa’da oğlunu öldüren baba hakkında..
    8. Petrol kritik seviyenin üstünde..
    9. PKK'dan ''zehirli yemek'' tuzağı
    10. Akıllı telefon fiyatları yeniden..
    11. Beşiktaş'ta 4 milyon Euro'luk kötü..
    12. Konteyner kentteki Suriyeliler,..
    13. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'den..
    14. Yeni güç ‘data’
    15. Ümraniye'deki Alemdağ caddesi araç..
    16. Borsa güne nasıl başladı?
    17. ABD'nin ASELSAN şantajını çaresiz..
    18. Donald Trump'ın Davos'taki şantajına..
    19. Airbus, Türkiye’den 12 yılda 7 milyar..
    20. Amerika'nın Aselsan şantajını boşa..
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!