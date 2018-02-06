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Galatasaray için kabul etmediği 3 takım

Galatasaray'ın yeni sol beki Nagatomo için İspanyol basınından flaş bir söylenti ortaya atıldı.

06 Şubat 2018 Salı 17:20
Galatasaray için kabul etmediği 3 takım

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Inter'den kadrosuna kattığı Japon sol bek Yuto Nagatomo için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Nagatomo'nun Fenerbahçe'yi reddedip Galatasaray'ı seçtiğini belirtti.

Nagatomo ile başta Real Betis'in ciddi şekilde ilgilendiğini belirten İspanyollar, 31 yaşındaki sol bek ile Betis'in dışında Fenerbahçe ve Köln'ün de teklifte bulunduğunu ancak tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a imza attığını iddia etti.

JAPONYA FORMASI İÇİN...

2018 Dünya Kupası'nda Japonya Milli Takımı'nda olmak için düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Nagatomo'nun bu nedenden dolayı Galatasaray'ı seçtiği kaydedildi.

Yuto Nagatomo, Galatasaray'daki ilk maçında Sivasspor deplasmanında 90 dakika sahada kalmıştı. (Sporx)

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:20
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