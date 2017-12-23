Galatasaray hisseleri Terim’le yükselişe geçti

Galatasaray’da yeniden takımın başına getirilen deneyimli çalıştırıcı Terim’in duyurulmasının ardından sarı kırmızılıların hisseleri dün güne yüzde 7 yükselişle başladı. Galatasaray Sportif AŞ’nin önceki gece Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, “Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim’le görüşmelere başlanmıştır” ifadesine yer verildi.

Galatasaray Sportif AŞ’nin hisseleri bu açıklamanın ardından dün güne yüzde 7,52 yükselişle başladı ve saat 12.17 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,90 artışla 6,42 lira seviyesinde dengelendi.