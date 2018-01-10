Galatasaray, Hagi'nin takımıyla karşılaşacak
Galatasaray, devre arası hazırlıkları kapsamında Hagi'nin takımı Viitorul Constanta ile karşılaşacak.10 Ocak 2018 Çarşamba 15:06
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
Galatasaray, 2017-2018 sezonu ara kamp dönemi hazırlıkları kapsamında Romanya 1. Ligi’nin son şampiyonu Viitorul Constanta ile karşılaşacak.
Kamp çalışmalarının sürdürüldüğü Sueno Hotels Deluxe Belek’e ait tesislerde seyircisiz olarak gerçekleşecek mücadele, 14 Ocak Pazar günü saat 17.00’de başlayacak.