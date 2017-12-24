Galatasaray, Göztepe'yi ağırlıyor

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GALATASARAY 1 - 1 GÖZTEPE

28' Galatasaray Gomis'le gole çok yaklaştı! Gomis'in yakın mesafeden vuruşunda Beto inanılmaz bir kurtarış yaptı.

23' Younes Belhanda'nın pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodrigues sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak top dışarı gidiyor.

20' Goolll!... Galatasaray beraberliği yakalıyor. Ceza yayı üzerinde Gomis'le verkaça giren Rodriguez bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

15' Galatasaray baskıyı arttırdı. Feghouli'nin sağ kanattan etkili ortasında savunma topu kornere yolladı.

11' Galatasaray atağında Gomis ceza alanı içinde çerçeveyi gördü, yerden sert bir vuruş yaptı. Kaleci Beto başarılı.

9' Gooolll!.. Göztepe deplansmanda 1-0 öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Jahovic, sağ alt köşeye yerden şık bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

8' Göztepe penaltı kazandı.

5' Galatasaray atağında Linnes sağ kanattan ortasını yaptı ancak topu gönderdiği noktada hiçbir arkadaşı yok.

3' Galatasaray'da Feghouli uzaklardan kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

1' Maçın hakemi oyunu başlatan işareti verdi.

GALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

YEDEKLER: Eray, Ahmet, Tolga, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Latovlevici

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kosanovic, Peybernes, Sabri, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Jahovic

YEDEKLER: Günay, Emre Can, Muhammed Enes, Ömer, Leo, Doğanay, Scarione, Axel, Tayfur, Ghilas

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna