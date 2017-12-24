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Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 yendi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Göztepe'yi 3-1 yenmeyi başardı.

24 Aralık 2017 Pazar 19:31
Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 yendi

90' Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

90' Karşılaşmanın sonuna 4 dakika uzatma ilave edildi.

89' Galatasaray'da Sinan Gümüş oyunda. Fernando dışarı alındı.

82' Göztepe için oyuncu değişikliği; Yoan Gouffran çıkan oyuncu, Nabil Ghilas giren oyuncu.

80' Galatasaray, Selçuk İnan ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... 

78' Göztepe'de Scarione çok net bir fırsattan yararlanamadı. Golcü oyuncu kale önünde bomboş pozisyonda topu ıskaladı.

77' Galatasaray'da Belhanda yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

70' Galatasaray Maicon'un serbest vuruştan attığı harika golle 3-1 öne geçti.

66' Galatasaray atağında Yasin Öztekin savunmadan kaptığı topu ceza alanı içine ortaladı. Herkesi aşan top Göztepe savunmasında kaldı.

59' Pozisyonun ardından yedek kulübesinden fırlayan Koray Günter itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

59' Galatasaray atağında Yasin Öztekin yerde kaldı. Penaltı bekledi ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

58' Göztepe'de Rotman yerini Scarione'ye bıraktı.

57' Göztepe'de Rajko Rotman, Yasin Öztekin'e yaptığı müdahale sonrasında sarı kartı gördü.

56' Galatasaray'da Yasin'in penaltı noktası üzerinden dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

53' GOOOOL! Galatasaray, Yasin Öztekin'in harika kafa golüyle 2-1 öne geçti. Feghouli'nin sağ kanattan ortasına penaltı noktası üzerinde çok iyi yükselen Yasin Öztekin topu kaleci Beto'nun uzanamayacağı noktaya yolladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

52' Galatasaray yine tehlikeli geldi. Feghouli çizgiye indi ön direkteki Gomis'e nefis bir pas çıkardı. Gomis gelişine vurdu ancak top çerçeveyi bulmadı.

50' Galatasaray atağında Ndiaye ceza alanı dışından sert vurdu. Beto üzerine gelen topta hata yapmadı.

49' Galatasaray gole çok yaklaştı! Yasin'in sağ kanattan ortasında Gomis altı pas içinde kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı çıktı.

46' İkinci yarıya ev sahibi Galatasaray başladı.

İlk yar 1-1 eşitlikle sona erdi.

44' Galatasaray'da bir sarı kartta Fernando'ya çıktı.

41' Galatasaray'da sakatlanan Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin oyunda.

40' Galatasaray'da golü atan Garry Rodrigues sakatlandı ve oyuna devam edemiyor.

34' Galatasaray'da kart sınırında olan Maicon sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

28' Galatasaray Gomis'le gole çok yaklaştı! Gomis'in yakın mesafeden vuruşunda Beto inanılmaz bir kurtarış yaptı.

23' Younes Belhanda'nın pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodrigues sağ ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak top dışarı gidiyor.

20' Goolll!... Galatasaray beraberliği yakalıyor. Ceza yayı üzerinde Gomis'le verkaça giren Rodriguez bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

15' Galatasaray baskıyı arttırdı. Feghouli'nin sağ kanattan etkili ortasında savunma topu kornere yolladı.

11' Galatasaray atağında Gomis ceza alanı içinde çerçeveyi gördü, yerden sert bir vuruş yaptı. Kaleci Beto başarılı.

9' Gooolll!.. Göztepe deplansmanda 1-0 öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Jahovic, sağ alt köşeye yerden şık bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

8' Göztepe penaltı kazandı.

5' Galatasaray atağında Linnes sağ kanattan ortasını yaptı ancak topu gönderdiği noktada hiçbir arkadaşı yok.

3' Galatasaray'da Feghouli uzaklardan kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

1' Maçın hakemi oyunu başlatan işareti verdi.

 

GALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

YEDEKLER: Eray, Ahmet, Tolga, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Tarık, Koray, Latovlevici

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kosanovic, Peybernes, Sabri, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Jahovic

YEDEKLER: Günay, Emre Can, Muhammed Enes, Ömer, Leo, Doğanay, Scarione, Axel, Tayfur, Ghilas

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 19:31
  1. GALATASARAY
  2. GÖZTEPE
  • MaradonaMaradona2 sa önce
    Fatih Terim i nasil ise alirsiniz yahu.bu mac kazanildi. fatih terimin becerisi degil bu.birkac mac kaybedilirse, kafayi duvara vuracaksiniz!!cok gec olmadan degistirin su adami.bizim hafizamizda problem mi var yoksa, onermelerimizde mi yanlislik var!...
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