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Galatasaray gol oldu yağdı

Galatasaray, Antalya'daki ikinci hazırlık maçında TFF 2. Lig takımlarından Tuzlaspor'u ilk 41 dakikada attığı 5 golle mağlup etti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 20:50
Galatasaray gol oldu yağdı

İkinci yarı çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Antalya kampındaki son hazırlık maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, baştan sona üstün oynadığı maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.

Galatasaray maça çok hızlı başlarken, ilk yarıda tam 5 gol vardı. İkinci yarıda ise gol olmadı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Bafetimbi Gomis, 8. dakikada Selçuk İnan, 10. dakikada ve 12. dakikada Garry Rodrigues, 40. dakikada Jason Denayer kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maça ideale yakın bir 11 ile çıkarken, ikinci yarıda bazı değişikliklerde bulundu.

Sarı-kırmızılı takım Antalya kampındaki son hazırlık maçını geride bırakırken, hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası rövanşında Bucaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 20:50
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