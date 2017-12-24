Galatasaray fırsat tepmek istemiyor! Muhtemel 11'ler

Hafta içinde Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayrılan Galatasaray, dördüncü kez göreve getirilen Fatih Terim yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü dönemindeki son maçında, 22 Eylül 2013'te Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0 hükmen yendikleri müsabakada görev yapan Terim, bin 554 gün aradan sonra Galatasaray'ın başında sahada yer alacak.

Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nda ise bin 563 gün sonra sarı-kırmızılı taraftarların önünde takımını yönetecek.

Tolga Ciğerci'nin sakatlığı geçti

Galatasaray'da sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda maçta forma giyebilecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Iasmin Latovlevici maçın kadrosunda yer alamayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 32 puan toplayan Galatasaray averajla üçüncü sırada yer alırken, 30 puana sahip Göztepe ise averajla altıncı sırada bulunuyor.

Sahasında kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 10 maçta rakiplerine yenilmedi.

Evinde geçen sezon sahasında oynadığı son 2 lig maçını kazanan Galatasaray, bu sezon ise taraftarı önünde çıktığı 8 müsabakada 7 galibiyet, bir beraberlik elde etti.

Üç futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Maicon Roque, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli, Göztepe maçında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

Göztepe cephesi

Göztepe'de sezon başında takıma dahil olan Sabri Sarıoğlu, forma şansı bulması halinde kariyerinde ilk kez altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak.

Galatasaray'da tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, 1989-1990 sezonunda bir süre görev yaptığı Göztepe'ye karşı rakip olacak.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Adama Traore, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Kadu, Halil Akbunar, Rajko Rotman ve Beto, kart görmeleri halinde ikinci devrenin ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadele edemeyecek.

GALATASARAY - GÖZTEPE

STAT: Türk Telekom Stadı

SAAT: 19.30

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN SPORTS 1

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GÖZTEPE: Beto, Sabri, Kadu, Schwechlen, Tanju, Rotman, Castro, Selçuk, Tayfur, Scarione, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna