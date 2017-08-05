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Galatasaray Fernando'yu açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray kulübü KAP'a gönderdiği yazıda Brezilyalı oyuncunun maliyetini açıkladı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:09
Galatasaray Fernando'yu açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray kulübü KAP'a gönderdiği yazıda Brezilyalı oyuncunun maliyetini açıkladı. Açıklamaya göre Galatasaray oyuncunun bonservisi için İngiliz kulübüne 5.2 milyon Euro ödeyecek.

İşte açıklama:

''Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges ve kulübü Manchester City FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 5,250,000 Euro net tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum €900,000 Euro (net) olmak üzere;

Kulübümüzün 2018-2019, 2019-2020 veya 2020-2021 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı bir dönem için 500.000 Euro net,

Kulübümüzün 2018-2019, 2019-2020 veya 2020-2021 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı bir dönem için 250.000 Euro net,

Futbolcunun forma giyeceği yirmi beşinci resmi müsabakaya (Türkiye Süper Ligi veya UEFA müsabakaları) istinaden 250.000 Euro net,

Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi müsabakaya (Türkiye Süper Ligi veya UEFA müsabakaları) istinaden 250.000 Euro net ödeme yapılacaktır.

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 3.300.000 EUR net sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için 3.300.000 EUR net sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için 3.300.000 EUR net sabit transfer ücreti

Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25'i tutarında prim ek olarak ödenecektir. ''

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:09
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