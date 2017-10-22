Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 22 puanlı lideri Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisinde de başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

Derbi öncesi Fenerbahçe ile arasında 8 puan fark bulunan Galatasaray, üst üste kritik maçlar oynayacağı bu dönemi en az kayıpla atlatmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe ise lider Galatasaray'ı deplasmanda yenerek, rakibiyle olan puan farkını azaltmak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz (Denayer), Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Tolga Ciğerci, Gomis.

FENERBAHÇE: Carlos Kameni, Mouricio Isla, Luis Neto, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Giuliano Victor de Paula, Mathieu Valbuena, Vincent Janssen.