Galatasaray evinde sahne alıyor! Muhtemel 11'ler

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısına deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenerek başlarken, Osmanlıspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.

Evinde 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Osmanlıspor müsabakası öncesi sahasında yaptığı son 11 lig maçını kaybetmedi.

Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet elde etti ve 1 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY - OSMANLISPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Rodrigues, Yasin, Feghouli, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Muhammet, Mehmet Güven, Musa, Serdar, Özer, Aminu, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz