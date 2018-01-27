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Galatasaray evinde sahne alıyor! Muhtemel 11'ler

Galatasaray Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:41
Galatasaray evinde sahne alıyor! Muhtemel 11'ler

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısına deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yenerek başlarken, Osmanlıspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı.

Evinde 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Osmanlıspor müsabakası öncesi sahasında yaptığı son 11 lig maçını kaybetmedi.

Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı 3-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet elde etti ve 1 beraberlik yaşadı.  

GALATASARAY - OSMANLISPOR

STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Rodrigues, Yasin, Feghouli, Gomis
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Muhammet, Mehmet Güven, Musa, Serdar, Özer, Aminu, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: İrfan Buz

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:41
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