Galatasaray evinde kükredi!
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 19. hafta maçında Galatasaray sahasında Osmanlıspor'u 2-0 yendi.27 Ocak 2018 Cumartesi 20:57
Maç sonucu: Galatasaray 2-0 Osmanlıspor
88' GOL... Galatasaray 2-0 Osmanlıspor (Gomis)
Galatasaray Bafetimbi Gomis'in golüyle farkı ikiye çıkarıyor. Sağ taraftan gelişen atakta Sofiane Feghouli'nin derin topuna hareketlenen Garry Rodrigues topu son çizgiden içeri çeviriyor altı pasta topla buluşan Bafetimbi Gomis tek vuruşla kaleci Zydrunas Karcemarskas'ı avlıyor.
85' Sağ taraftan etkili gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Bafetimbi Gomis'in çalımının ardından yaptığı sert ve düzgün vuruşu Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas kurtarıyor.
82' Osmanlıspor'un maçtaki ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Adrien Regattin oyundan alınırken Souleymane Doukara oyuna dahil oluyor.
78' Etkili gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Eren Derdiyok'un ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşu Zydrunas Karcemarskas kurtarıyor dönen topu önünde bulan Feghouli'nin ilk vuruşunu Karcemarskas yeniden kurtarıyor ardından Feghouli'nin yaptığı son vuruş kalenin üzerinden auta gidiyor.
76' Sol taraftan çalımlarla ceza alanına giren Yasin Öztekin'in yerden vuruşunu Karcemarskas kurtarıyor, dönen topu önünde bulan Sofiane Feghouli'nin kafa vuruşu üstten auta gidiyor.
73' Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Adrien Regattin'in ceza alanına gönderdiği orta sırasında Aminu Umar, Muslera'ya faul yapıyor.
70' Orta alanda başlayan konuk ekip atağında topla buluşan Serdar Gürler'in uzaklardan kaleyi cepden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşun Muslera kurtarıyor.
65' Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Younes Belhanda'nın ceza alanı içerisine yaptığı ortayı konuk takım savunması uzaklaştırıyor.
61' Ceza alanı sağ ön tarafında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Adrien Regattin'in ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Mehmet Güven'in kafa vuruşu farklı bir şekilde auta gidiyor.
58' Sol taraftan gelişen ev sahibi takım atağında ceza alanına giren Iasmin Latovlevici'nin altı pasın içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Younes Belhanda'nın yerden vuruşunu kaleci Zydrunas Karcemarskas kornere çeliyor.
54' Orta alandan etkili gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Sofiane Feghouli'nin vuruşunu Osmanlıspor savunmasından Yalçın Ayhan engelliyor, dönen topu önünde bulan Tolga Ciğerci'nin vuruşu kalecinin sağından auta gidiyor.
51' Ceza alanı sol ön tarafından kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Serdar Gürler'in vuruşu kalecinin solundan üstten auta gidiyor.
48' Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Serdar Gürler'in uzak direğe doğru yaptığı ortayı Galatasaray savunmasından Mariano uzaklaştırıyor.
46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
45' İlk yarı sonucu: Galatasaray 1-0 Osmanlıspor
44' Sol taraftan ceza alanına giren Aminu Umar'ın ortasını ev sahibi takım savunması uzaklaştırıyor.
40' Sağ taraftan etkili gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Garry Rodrigues'in vuruşu kalecinin solundan auta gidiyor.
37' GOL... Galatasaray 1-0 Osmanlıspor (Feghouli)
Galatasaray, Feghouli'nin golü ile karşılaşmada 1-0 öne geçiyor. Organize başlayan Galatasaray atağında Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Eren Derdiyok pasını müsait durumdaki Feghouli'ye gönderiyor. Feghouli'nin vuruşu kalecinin sağından ağlarla buluşuyor.
31' Iasmin Latovlevici'nin hatalı pası sonrasında topla buluşan Aminu Umar'ın ceza alanı sağ ön tarafından yaptığı vuruşu Galatasaray savunması engelliyor.
28' Sağ taraftan kazanılan kornerde topun başına geçen Adrien Regattin'in penaltı noktası üzerine doğru gönderdiği ortayı Galatasaray savunması uzaklaştırıyor.
25' Adrien Regattin'in sol taraftan yerden yaptığı orta sonrasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Musa Çağıran'ın sert vuruşu kalenin üzerinden farklı bir şekilde auta çıkıyor.
22' Rodrigues arka direkte bomboş durumda olan Feghouli'ye pasını veriyor. Feghouli topa dokunamıyor.
20' Mariano'nun Adrien Regattin'e yaptığı faul sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Regattin'in ceza alanına yaptığı ortayı Galatasaray savunmasından Selçuk İnan uzaklaştırıyor.
18' Orta alanda hızlı başlayan Osmanlıspor atağında ceza alanı sağ ön tarafına hareketlenen Serdar Gürler için ofsayt bayrağı kalkıyor.
14' Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Adrien Regattin'in ceza alanına gönderdiği topu Eren Derdiyok uzaklaştırıyor.
10' Garry Rodrigues'in sağ taraftan ceza alanına girer girmez yerden yaptığı ortaya hareketlenen Tolga Ciğerci müsait pozisyonda topa dokunamıyor ve ardından savunma topu uzaklaştırıyor.
6' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan ev sahibi ekipte Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği topu ön direkte Osmanlıspor savunması uzaklaştırıyor.
3' Selçuk İnan'ın orta alandan gönderdiği pasa hareketlenen Eren Derdiyok'un ceza alanına ortaladığı top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor ve konuk ekip savunması atağı uzaklaştırıyor.
1' Mücadele Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.