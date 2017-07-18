Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu: Taraftara hayal satmadım

Galatasaray'ın eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, 24 TV'de 24 Spor Gecesi programına önemli açıklamalar yaptı.

İşte Levent Nazifoğlu'nun yaptığı açıklamalar;

"Bugün beni aradılar. Sen böyle konuşursan önün çok açık, önümüzdeki yönetimlerde de yer alırsın dediler. İlk seçimde başkan adayı olmayacağım ve yönetimde yer almayacağım. Sonrası için bir şey diyemem"

BAŞKAN ISRAR ETTİ

"Hiçbir göreve kendim talip olmadım. Defalarca görev almadığımı söylemiştim ancak başkan çok ısrar etti."

OYUNCUDAN BİR ŞEY OLMAZ...

"Bir oyuncu(Cavanda) gelmiş. Ondan öyle ya da böyle yararlanmalıyım. Basın toplantısında 'Bu oyuncudan hiçbir şey olmaz' diyemem. Bir oyuncu alındıysa ondan mümkün olduğunca yararlanmalıyım."

LÜTFEN KONUŞMA DEDİ

"İstifadan sonra başkan beni aradı. 'Florya süreci var. Lütfen konuşma' dedi. İstifa ettiğim gün konuştum. 'Galatasaray'da birçok şeyin yanlış olduğunu ve istifa etmek istediğimi' söyledim."

TOLGA İLK 11'DE OYNAYACAKTIR

"Drogba 10 milyon euroya geldiğinde bütün oyuncular maaşlarına zam istemiş. Selçuk'a da zam yapılmış. Tolga Ciğerci'nin bu sene ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum. Tolga'ya 1.6 milyon euro teklif yapılmıştı ve biz de üstüne çıktık. Tolga'nın kötü bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ama anlaşmayı ben yapmadım."

PODOLSKI DEVRE ARASINDA GİDECEKTİ

"Podolski gitmek istediğini söyledi. Türkiye'de çok sevildiği için burada mutlu olduğuna dair açıklamalar yaptı. Kendisiyle sonrasında konuştum. Çok yanlış yaptığını söyledim. Devre arasında Podolski'yi daha yüksek fiyata satacaktık. Satılmasını istediğimde genel kurul ayağa kalktı. Taraftar da tepki gösterdi ve başkan satıştan vazgeçti"

ANLAŞMALARI BEN YAPMADIM

"1.5 milyar borç normal bir şekilde olamaz. Galatasaray'ın üstünden birilerinin para kazandığını tahmin ediyorum. Dönemimde maddi anlaşmaların hiçbirini ben yapmadım. Komisyon aldığım söylenemez. Amrabat için 4 milyon euroya anlaşılmışken neden 8 milyon euro verildi?"

DE JONG KÖTÜ OYUNCU DEĞİL

"De Jong kötü bir oyuncu değil sadece yaşlı bir futbolcu. De Jong'un alınmaması için çok karşı çıktım. İstemediğim oyuncuların alınmaması için bütün mücadeleleri veririm ama sonunda başkan noktayı koyar."

KORKAKSINIZ, SUSTUNUZ

"Herkes neler olduğu biliniyor. Herkes her şeyi biliyor ama basın söylemiyor çünkü korkaksınız. Geçmiş dönemde neler olduğunu bile bile sustunuz. Korktunuz. Taraftardan, her şeyden korktunuz"

HAYAL SATMADIM

"Hayal sattığımı hiç düşünmüyorum. Galatasaray Basketbol Takımı 2 numaralı kupayı almıştır. Galatasaray Futbol Takımı 1 numaralı kupada yarı finale çıkmıştır. Artık hedef finaldir. Bunun altında bir hedef koymam. Şampiyonlar Ligi'nde final oynamak için 500 milyon euro harcamak şart mı? UEFA Kupası'nda Arsenal ile aynı parayı mı harcamıştık? Görevde kalsaydım böyle bir kadro kuracaktım"

DIARRA EKSTRA MADDELER İSTEDİ

"Lassana Diarra transferini yüzde 100 bitti demedim. Diarra ekstra maddeler koymak istedi ve transfer olmadı."

ALBAYRAK GİBİ DEĞİLİM

"Abdürrahim Albayrak gibi bir profil değilim. Ondan farklı bir insanım. Ben ağabey değilim, idareciyim. Aynı değilim"

YÖNETİCİLİK YAPILMIYOR

"Dursun Özbek yönetimi son derece başarısızlar. Yönetim kurulunda yöneticilik yapılmıyor. Dedikodu yapılıyor."

Galatasaray'ın basketbol takımının bütçesinin düşürülmesi vizyonsuzluktur. Voleybolda 3 maçta Fenerbahçe'ye 9-0 finalde yenilip ikinci mi olalım? Yoksa şampiyon mu olalım? Artık buna yönetim karar vermeli.