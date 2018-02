Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek gözyaşlarıyla açıkladı!

Galatasaray'da olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray eski başkanlarından Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında söz alarak önemli açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in Divan Kurulu toplantısı açıklaması;

"Görev yaptığım süre boyunca tarihte görülmemiş bir şekilde bana destek verdiniz. Hayatımın en güzel yıllarını Galatasaray'a hizmet ederek geçirdiğim zamanlarda yaşadım. Galatasaray'a en büyük hizmetlerimizden biri bu sene kurduğumuz takımdı. Şampiyonluğa yürüyen takımı oluşturduk. Riva ve Florya'dan yaklaşık 780 milyon TL gelir elde edeceğiz. Bunu söylerken koltuklarım kabarıyor.''



''Yıllardır bir müze yapılması isteniyordu. Real Madrid, Barcelona gibi dünya kulüplerinin müzeleriyle kıyaslanacak bir müze yaptık. Haftaya açılacak. Stadın intifa hakkını aldık. Kapalı spor salonumuzu yaptık. Bizim için olmazsa olmazlarımızdan biriydi. Stadın içerisinde hiç kullanılmayan alanlara ofisler yaptırdık. Günlük, aylık kiralanabilecek şekilde. Buralardan kulübe bir kaynak yarattık.''



''BEN GALATASARAY AİLESİNİN BİR ÇOCUGUĞUM''



"Stada 7 dakika mesafede 150 dönüm muhteşem bir arazi aldık. 6 tane nizami saha ve altyapıya hizmet edecek tesisler yapılacak. Emlak Konut burayı, Florya'ya karşılık yapacak. Ben Galatasaraylı bir ailenin çocuğuyum. Her dönemde bu kulübe hizmet etmekten şeref duyan bir insanım. Her şeyimi Galatasaray'a borçluyum. İyi anılan bir iş adamıysam Galatasaray sayesindedir. Galatasaray'a verdiğim hizmetlerden kursağıma 1 kuruş girmemiştir. Bu yakıştırmalar yerinde değil.''



''Galatasaray'ın konaklama sponsoru bendim. Birçok hizmetleri ben karşıladım. Fakat bunların karşılığında fatura kesilmek zorundadır. Biz bunları da bağış olarak verdik. Yanımda getirdim şimdi divan başkanına vereceğim. Fatura kesmiş, para almış diye yazıyorsunuz. Buyurun bağış makbuzlarını veriyorum. Bundan sonra da Galatasaray'a hizmet edeceğim. Sayın başkana söylüyorum; Galatasaray'ın tek konaklama sponsoru vardır. Takımımız ve misafirlerimiz her zaman bizim işletmelerimizde kalabilir.''



''CAVANDA TRANSFERİNİ BEN YAPTIM, HATALI BİR TRANSFER''



"Ndiaye'yi 7,5 milyon Euro'ya aldık. 16 milyon Euro'ya sattık ve 6 ay içerisinde kar elde ettik. Cavanda transferini biz yaptık. Yönetimimizin yaptığı hatalardan biriydi. 90 milyon TL kasa kolaylılığı sağladım. 150 milyon liralık da kefalet verdim. Galatasaray başarılı olsun diye verdim bunları. Bugüne kadar 1 kez anlatım mı?''



''Galatasaray'ı zora sokacak hiçbir uygulama içerisinde olmayacağım. Buradan duyuruyorum. Bu konuları da medya üzerinden konuşmayalım. Şimdi herkes öğrendi rakamları, bunlara gerek var mıydı?''

Mustafa Cengiz'den Dursun Özbek açıklaması

''DURSUN ÖZBEK'İN 28 MİLYON TL BORCU BULUNUYOR''



"Dursun Özbek giderken hisselerimizin bir bölümüne rehin koydurmuş. Kendisinden rica ediyorum bu rehinleri kaldırdın. Ayrıca rehinden oluşan haciz bedeli de Galatasaray'a ödetmiş. Bu çok yanlış. Bu rakamın da geri ödenmesi gerekiyor. Bizim hesaplarımıza göre Dursun Özbek'e borcumuz 86 milyon TL. Kendisi de muhasebe müdürlerine inceletsin. Futbolcu cezaları nedeniyle Dursun Özbek'in kulübe 28 milyon TL borcu var. Bu paranın bizim kendisine olan 86 milyon liralık borçtan düşülmesini istiyorum. Eğer genel kurul bu parayı Dursun başkana bağış ediyorsa onu bilemem.''